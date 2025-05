À l’occasion de la Journée mondiale des télécommunications, célébrée le 17 mai, la Guinée a organisé une commémoration en différé ce mercredi 21 mai 2025, sous le thème: l’égalité des genres dans la transformation numérique. Le ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, en collaboration avec les acteurs du secteur, a organisé des tables rondes visant à réfléchir aux défis du numérique en Guinée et à promouvoir une économie numérique plus inclusive.

Dans son discours d’ouverture, la ministre Rose Pola Pricemou a souligné les avancées majeures réalisées depuis l’avènement du Comité national du Rassemblement pour le Développement (CNRD) au pouvoir. Elle a mis en exergue les efforts entrepris par son ministère pour renforcer la souveraineté technologique du pays. Selon elle, ces dernières années, la Guinée a entrepris une transformation numérique ambitieuse.

“Nous avons souhaité célébrer cette journée en ouvrant un débat stratégique franc, lucide et porteur d’espoir. Le numérique s’impose comme un levier clé du développement. En moins de trois ans, les bases ont été posées et les ambitions clairement affichées. Le secteur des télécommunications et du numérique en Guinée a changé de visage. La Guinée n’est plus ce qu’elle était, elle ne sera plus jamais ce qu’elle fut, car désormais, nous avons décidé d’être acteurs de notre souveraineté technologique. Nous avons multiplié notre capacité du backbone par quatre. Nous avons interconnecté notre pays à ses voisins, au Mali, à la Côte d’Ivoire et à la Sierra Leone, renforçant la redondance et les échanges économiques”, a-t-elle indiqué.

Elle a également souligné qu’avec la refondation, plusieurs projets de transformation numérique engagés par l’État ont été lancés pour, dit-elle, renforcer la souveraineté technologique de la Guinée.

“Nous finalisons notre data center tier 3, symbole de souveraineté et d’efficacité. Nous avons finalisé les études sur le second câble sous-marin pour sécuriser notre connectivité internationale. Nous avons posé les premières idées et les premières ébauches de notre projet de Technopole à Sonfonia, futur temple de l’innovation guinéenne. Nous avons lancé les contours de la cité des sciences (…). Nous avons pu former à travers des plateformes d’éducation et nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous avons soutenu des start-up qui ont brillé à l’international, dont Mansa Talent qui est champion mondial à l’occasion du sommet international de la société de l’information qui se tiendra en juin prochain”, a-t-elle ajouté.

Rose Pola Pricemou a également insisté sur la nécessité d’une inclusion véritable dans le secteur du numérique. Selon elle, les femmes, les jeunes, les populations rurales et vulnérables doivent être placés au centre des priorités. “Dans notre pays, nous savons que les femmes, les jeunes, ceux en milieu rural, les personnes en situation de vulnérabilité doivent être au cœur de notre action. Cette table ronde est donc plus qu’un événement, elle est un moment de vérité. Elle portera sur les enjeux du secteur des télécommunications et du numérique en Guinée. Bâtir une économie numérique forte avec une meilleure inclusion du genre”, a-t-elle rappelé.

Face aux enjeux croissants du numérique, la ministre appelle à une mobilisation collective, car pour elle, aucun acteur ne peut réussir seul. “Aucun acteur ne réussira seul. Il nous faut bâtir des conditions, des coalitions stratégiques, mutualiser les efforts, valoriser les talents, renforcer la régulation, favoriser les modèles économiques durables. Il nous faut créer une économie numérique guinéenne, forte, juste, résiliente et tournée vers l’Afrique et le monde. Oui, le numérique est une promesse. Celle d’une Guinée où chaque enfant, fille ou garçon, a accès au savoir ; d’une Guinée où les talents ne fuient plus mais innovent ici. D’une Guinée qui parle au monde depuis ses infrastructures, ses applications, ses idées. D’une Guinée qui se tient debout, connectée, outillée, confiante”, a-t-elle affirmé.

Pour conclure son discours, la ministre a lancé un appel à la participation active et constructive de tous les acteurs du numérique. “Je vous invite donc ce matin à débattre, à proposer, à critiquer même avec lucidité et avec respect, mais surtout à construire ensemble un cap clair pour faire du secteur des télécommunications et de l’économie numérique un moteur irréversible de transformation et de dignité. Vive la Guinée numérique, vive la Guinée inclusive, vive la Guinée souveraine. Je vous remercie de votre aimable attention”, a-t-elle conclu.