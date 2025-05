La Guinée s’apprête à célébrer une victoire éclatante et un moment de grande fierté nationale avec le retour de deux jeunes talents qui ont brillamment représenté le pays à l’international.

Dans un communiqué conjoint, le Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) et l’Association Guinéenne des Écoles Privées (AGEP) annoncent l’arrivée à Conakry de Mohamed Traoré, élève du Groupe Scolaire Les Écureuils, et de Fatoumata Barry, du Groupe Scolaire La Lumière. Ces deux jeunes prodiges guinéens se sont illustrés lors de la 34ᵉ édition de la Dictée Paul Gérin-Lajoie (P.G.L.), tenue le 18 mai dernier à Montréal, au Canada.

Leur retour est prévu pour ce jeudi 22 mai à 20h, à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, où ils seront accueillis comme « de véritables héros ». Le ministère appelle à une mobilisation générale pour saluer leur performance exceptionnelle, qui marque avec éclat le retour victorieux de la Guinée sur la scène éducative internationale.

Une conférence de presse se tiendra le vendredi 24 mai à 15h à l’hôtel Camayenne, au cours de laquelle les deux champions partageront leur expérience et les coulisses de leur participation à ce prestigieux concours francophone. Les médias publics et privés sont vivement invités à assurer une couverture médiatique importante de cet événement considéré comme une étape majeure dans la valorisation du système éducatif guinéen.

Le MEPU-A et l’AGEP saisissent cette occasion pour encourager tous les élèves guinéens à s’inspirer de cet exploit et à poursuivre avec détermination le chemin de l’excellence académique. Leur message : faire rayonner la Guinée à travers le savoir, le travail et le mérite.

Cette distinction internationale vient rappeler que la Guinée est un vivier de talents prometteurs, capables de rivaliser avec les meilleurs du monde francophone. Une victoire qui dépasse le cadre d’un concours scolaire, pour devenir un véritable symbole d’espoir, de progrès et d’unité nationale.