Le Forum sur l’avenir de la presse en Guinée, organisé par la Haute Autorité de la Communication (HAC), a pris fin ce mercredi 21 mai 2025. À l’issue des discussions et échanges, plusieurs recommandations ont été formulées pour améliorer le paysage médiatique en Guinée.

Nous vous propos l’intégralité des recommandations

1/ Recommandations à l’intention des professionnels des médias :

Respecter scrupuleusement les règles d’éthique et de déontologie journalistiques.

Faire preuve de professionnalisme et de responsabilité accrue dans la couverture des questions sécuritaires, des situations de tension et d’insécurité.

Se conformer à la réglementation en vigueur concernant la carte nationale de presse afin de maintenir leur statut de journaliste ou technicien des médias.

2/ Recommandations à l’intention de la Haute Autorité de la Communication (HAC) :

Assurer le pluralisme et garantir un accès équitable aux médias publics et privés, particulièrement en période électorale et référendaire, en révisant le cadre réglementaire en conséquence.

Renforcer les efforts pédagogiques pour clarifier la mission et les actions de la HAC auprès des professionnels des médias.

Mettre en place des programmes de renforcement des capacités des journalistes sur les questions de sécurité et de défense.

Former davantage les forces de défense et de sécurité sur les enjeux liés à la liberté de presse et à la communication.

Encourager la régulation efficace des médias traditionnels et numériques, en soutenant la co-régulation et l’auto-régulation.

Créer un cadre de concertation permanent entre les professionnels des médias et les forces de défense et de sécurité pour faciliter la coordination de leurs actions respectives.

3/ Recommandations à l’intention des pouvoirs publics :

Adapter les textes législatifs et réglementaires afin de mieux garantir la liberté de presse, la professionnalisation et la responsabilisation des journalistes.

Étendre le champ d’intervention de la HAC pour couvrir tous les acteurs de la chaîne de valeur de l’information, y compris les plateformes numériques et de partage.

Imposer une taxe sur la publicité aux plateformes de diffusion ainsi qu’aux distributeurs satellitaires pour soutenir la régulation des communications audiovisuelles.

Donner à la HAC la responsabilité de rédiger et de signer des conventions avec tous les acteurs du secteur de la communication audiovisuelle.

Accroître les ressources de la HAC pour permettre une régulation plus efficace des médias et des plateformes numériques.

Encourager les médias à se structurer en entreprises de presse et à créer des organes d’auto-régulation pour encadrer l’ensemble des professionnels du secteur.

Soutenir la mise en place de conventions collectives nationales et l’auto-régulation au sein de la profession.

Renforcer les mécanismes de formation en journalisme en coopération avec le ministère de l’Enseignement supérieur et la HAC.

Réviser le statut juridique des médias publics pour leur garantir les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Apporter un soutien financier aux médias privés, en particulier via un fonds dédié, et octroyer des subventions spéciales pendant les périodes électorales et référendaires.

Prendre des mesures pour pérenniser les médias du secteur privé, en les soutenant financièrement pour assurer leur viabilité à long terme.

Enfin, les participants au forum ont appelé l’État à poursuivre sans relâche les enquêtes pour retrouver le journaliste Habib Marouane Camara, dont la disparition demeure un sujet de grande inquiétude.