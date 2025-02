Un nouveau protocole d’accord intitulé (Approvisionnement du marché national et fixation des prix des denrées de première nécessité) a été signé entre la Direction Générale des Douanes (DGD), la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Guinée (CCIA-G), et la Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence (DNCIC), ce jeudi 20 février 2025.

Le document détermine les prix des principales denrées de consommation telles que le riz, la farine, le sucre, l’huile végétale, l’oignon, ainsi que le poulet et la viande. En ce qui concerne la zone de Conakry, les prix sont fixés selon le tableau ci-dessous.

L’article 2 du protocole précise que pour les zones situées en dehors de Conakry, les prix de vente doivent être ajustés en fonction des variations des tarifs de transport des marchandises, conformément à la tarification par tonne de transport des sacheries et des marchandises conventionnelles, établie par le Ministère des Transports dans le cadre de la convention du 12 juillet 2022.

“Toute personne qui se fera prendre en train de vendre au-delà de ces prix paiera les frais de toute la subvention que l’État a cédée. Il n’y aura pas d’excuse”, a prévenu le président de la Chambre de Commerce, Mamadou Baldé.

Ce protocole d’accord, qui intervient à l’approche des mois de Ramadan et du carême, reste valable jusqu’au 30 juin prochain.