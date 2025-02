L’Union pour la défense des consommateurs de Guinée (UDCG) a réagi au protocole d’accord signé ce jeudi 20 février 2025 entre la Direction Générale des Douanes (DGD), la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de Guinée (CCIA-G) et la Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence (DNCIC). Cet accord porte sur la fixation des prix des denrées de première nécessité, mais l’UDCG estime qu’il ne prend pas en compte les préoccupations des consommateurs.

Mbany Sidibé, président de l’UDCG, dénonce une exclusion de son organisation des discussions ayant mené à cet accord. « Nous avons été invités à la cérémonie, mais sans avoir droit à la parole », regrette-t-il, qualifiant cette situation d’inacceptable.

L’activiste critique notamment la disparité des prix entre Conakry et l’intérieur du pays. « Je ne peux pas accepter que les prix à Conakry soient différents de ceux de Nzérékoré, Labé ou Kankan. On invoque des méthodes fantaisistes pour justifier ces écarts en prenant en compte le transport. Comment va-t-on maîtriser cela ? », s’interroge-t-il.

Selon lui, une meilleure régulation du marché aurait nécessité la mise en place d’entreprises spécialisées dans la distribution. Il promet de ne pas rester inactif et entend rencontrer la ministre du Commerce pour attirer son attention sur cette question.

Retrouvez l’intégralité de son interview très prochainement sur Guinée360.