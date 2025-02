Après l’enlèvement d’Oumar Sylla Foniké Mengué et de Billo Bah le 9 juillet 2024, c’est au tour du coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) d’être enlevé à son domicile dans la nuit du mardi 18 février 2025. Il a été retrouvé dans un état critique le lendemain à Forécariah, selon ses avocats. L’ONG Tournons la Page Guinée condamne la persistance de ce phénomène et exige la mise en place d’une commission d’enquête pour identifier les responsables.

Dans sa déclaration, la Coordination Pays de Tournons La Page Guinée salue les efforts des habitants qui ont fait preuve de responsabilité et d’humanisme en sauvant la vie de l’activiste Abdoul Sacko. Elle se félicite également de l’annonce faite par le collectif d’avocats de la victime, qui a rassuré en indiquant que des mesures avaient été prises pour qu’il reçoive des soins primaires dans une clinique à Conakry, en attendant le rapport médical et son placement dans un lieu sûr.

Concernant la montée du phénomène des enlèvements arbitraires et des disparitions forcées, l’organisation exige que des enquêtes soient menées par une commission mixte et indépendante.

“La Coordination Pays de Tournons La Page Guinée plaide auprès du gouvernement guinéen pour la mise en place d’une commission mixte d’enquête, indépendante, impartiale et transparente, incluant des représentants de la société civile et des organisations internationales, afin d’enquêter sur les disparitions forcées des défenseurs de la démocratie, des droits humains et de la gestion vertueuse des ressources publiques en Guinée,” a déclaré cette plateforme.

Depuis l’interpellation de ces acteurs influents de la société civile guinéenne, plusieurs autres affirment être victimes de menaces d’arrestation. Une situation qui crée un climat de méfiance et de prudence parmi les acteurs et suscite l’indignation de l’opinion publique.