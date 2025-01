Des informations faisant état de l’acquisition d’Areeba Guinée par le groupe Telecel ont été relayées dans les médias et sur les réseaux sociaux, remettant en cause l’annonce du gouvernement guinéen selon laquelle il aurait racheté ladite société de téléphonie.

Le gouvernement guinéen avait annoncé, le 30 décembre 2024, avoir acquis 75 % des parts du groupe MTN dans Areeba Guinée S.A., consolidant ainsi sa position avec une participation globale de 87,5 %.

Stears sème le doute

Cependant, une publication de Stears, une plateforme d’information financière spécialisée sur l’Afrique, a présenté une version divergente des faits, affirmant que le groupe Telecel avait acquis Areeba Guinée.

Selon Stears : “Telecel Group (Telecel), un fournisseur de télécommunications axé sur l’Afrique, a finalisé l’acquisition d’Areeba Guinea S.A., les opérations guinéennes de MTN Group Limited (MTN), le 30 décembre 2024, suite à la cession d’une participation de 75 % par MTN Dubai Limited, une filiale à 100 % de MTN. Telecel, fondée en 1986, opère dans 27 pays avec 6 millions d’abonnés, offrant des télécommunications, de l’argent mobile et des solutions numériques. Cette acquisition fait suite à l’accord de MTN de vendre ses participations en Guinée-Conakry et en Guinée-Bissau pour une somme nominale de 1 $ dans le cadre d’un accord de décembre 2023 avec Telecel Group Mobile.”

Cette publication, désormais supprimée, a soulevé des doutes sur l’acquisition par l’État guinéen.

Le démenti du gouvernement guinéen

En réponse, le gouvernement guinéen, par la voix de Rose Pola Pricémou, ministre des Postes, Télécommunications et de l’Économie numérique, a publié un communiqué qualifiant ces informations d’“erronées” : “Il nous a été donné de constater une désinformation ainsi que des rumeurs malveillantes visant à ternir l’opération réussie par l’État guinéen concernant le rachat des parts de la société MTN dans Areeba. Ces informations erronées et ces rumeurs sont propagées par un blog non officiel, géré par de jeunes étudiants nigérians et africains basés à Londres. Les faits sont clairs et incontestables. L’État guinéen a pris ses responsabilités le 30 décembre 2024, en rachetant la totalité des 75 % des parts du groupe MTN dans Areeba Guinée S.A. Cette acquisition représente un tournant stratégique pour la souveraineté numérique de notre pays.”

Les clarifications du groupe Telecel

Dans un communiqué intitulé “Clarification concernant l’acquisition d’Areeba Guinea S.A”, le groupe Telecel a précisé qu’un accord avait bien été signé avec MTN (Dubaï) Limited pour l’acquisition d’Areeba Guinée S.A. Toutefois, la finalisation de la transaction était soumise à plusieurs conditions suspensives qui n’ont pas été remplies.

Telecel a déclaré : “En octobre 2024, après que l’État de Guinée a exprimé son intérêt pour l’acquisition d’Areeba Guinée S.A., le groupe Telecel a pris la décision de se retirer officiellement de la transaction. Le groupe Telecel confirme qu’il ne détient plus aucune responsabilité, obligation ou passif concernant Areeba Guinée S.A. ou ses employés.”

Telecel a également encouragé les parties prenantes, les médias et le public à ne se fier qu’aux communications officielles de l’entreprise pour obtenir des informations précises.