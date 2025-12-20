Quelques jours après la tentative de coup d’État survenue le 7 décembre 2025 au Bénin, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est sortie de son silence. Lors de son sommet tenu le 14 décembre dernier, l’institution sous-régionale a fermement condamné l’attaque contre le palais présidentiel et appelé l’ensemble des acteurs béninois à privilégier le dialogue et l’intérêt supérieur de la nation.

Interrogé sur cette prise de position lors d’une conférence animée ce vendredi 19 novembre, le président béninois Patrice Talon a salué la réaction de l’organisation ouest-africaine, qu’il juge conforme à son mandat. « La CEDEAO est dans son rôle. C’est appréciable qu’un genre d’attaque soit condamné. Il est également du rôle de la CEDEAO d’appeler à la concorde, à la discussion, à la paix dans tous les pays où quelque chose paraît remettre en cause l’ordre constitutionnel », a déclaré le chef de l’État.

Pour Patrice Talon, le message de la CEDEAO s’adresse à l’ensemble des acteurs politiques et institutionnels, dans un contexte où des divergences peuvent exister sans pour autant justifier le recours à la violence. « Donc il est évident que la communauté internationale invite le Bénin, invite le président de la République, les acteurs politiques, à ne jamais emprunter cette voie pour régler un problème qui pourrait être politique, qui pourrait l’être. Donc c’est évident que la CEDEAO nous demande, au besoin, d’engager des dialogues pour que ce ne soit jamais par les armes que nous réglons nos différends », a-t-il ajouté, affirmant avoir accueilli cet appel « avec beaucoup d’humilité ».

Le président béninois a également mis en garde ceux qui, selon lui, auraient encouragé ou soutenu cette tentative, rappelant les limites à ne pas franchir dans l’expression des désaccords politiques. « Ceux qui ont encouragé ces enfants garçons à faire une telle chose, et qui ont peut-être des raisons politiques, sont également concernés par ce genre de messages. Vous allez beau avoir des divergences avec le pouvoir en place, l’État, ou les autorités en charge de l’État, mais vous ne pouvez pas faire, encourager, inciter les gens à aller s’attaquer à l’État. Donc c’est un message d’ordre général, que je prends avec honneur et humilité », a-t-il conclu.

Cette sortie du chef de l’État béninois intervient alors que les autorités poursuivent les enquêtes liées à cette tentative de déstabilisation, dans un climat marqué par l’attention soutenue de la communauté internationale sur la préservation de l’ordre constitutionnel au Bénin.