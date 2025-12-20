Les enseignants contractuels communaux non retenus de Guinée ont exprimé leur rejet du protocole d’accord signé le 2 décembre dernier entre le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) et le gouvernement. Dans une déclaration rendue publique ce samedi 20 décembre 2025, le Collectif concerné dénonce un accord qu’il juge défavorable à sa situation et appelle à une reprise des discussions autour de revendications spécifiques.

Dans le document, ces enseignants ont tenu d’abord à réaffirmer leur soutien à l’Intersyndicale de l’Éducation, incarnée par le SNE. “Les enseignants contractuels communaux non retenus de Guinée tiennent à renouveler solennellement leur confiance et leur accompagnement à l’endroit de l’Intersyndicale de l’Éducation (FSPE-SNE), engagée dans la défense des intérêts moraux et matériels de l’ensemble des enseignants de Guinée”, indiquent-ils.

Toutefois, après analyse du contenu de l’accord, le Collectif fait part de sérieuses réserves. “Nous constatons avec une profonde inquiétude que, dans sa partie 5, il est exigé des enseignants contractuels communaux non retenus de se soumettre à un deuxième concours, alors que nous avons déjà participé à un concours antérieur au cours duquel nous avons obtenu d’excellentes notes, et franchi toutes les étapes du processus d’intégration à la Fonction publique. Malheureusement, ce protocole a été signé sans tenir compte de notre situation particulière”, regrettent-ils.

Au-delà de la question du concours, les enseignants contractuels communaux non retenus dénoncent également des engagements financiers non respectés par l’État.

“Par le passé, il nous a été demandé de renoncer à deux ans et six mois de salaire, alors que, dans les faits, l’État reste redevable de ces deux ans et six mois de salaires impayés. À cela s’ajoute le non-paiement des primes de six millions de francs guinéens, dont la majorité des contractuels n’ont toujours pas bénéficié à ce jour”, soulignent-ils.

Face à ce qu’ils qualifient de manquements graves, le Collectif adopte une position ferme et interpelle l’Intersyndicale. “Au regard de ces graves manquements, et considérant que ce protocole est clairement défavorable à notre cause et à notre intégration à la Fonction publique, nous le rejetons systématiquement. En conséquence, nous interpellons respectueusement la FSPE et le SNE afin que le dossier sensible des enseignants contractuels communaux non retenus, notamment ceux de l’intérieur du pays, soit érigé en priorité absolue autour de la table de négociation avec le gouvernement guinéen”.

Le Collectif invite par ailleurs l’ensemble des enseignants contractuels communaux non retenus à répondre massivement à l’Assemblée générale prévue ce lundi 22 décembre 2025, à partir de 10 heures, à la Bourse du Travail. Cette rencontre vise notamment à faire un compte rendu fidèle des récentes négociations et à prendre les dispositions nécessaires quant à la suite à donner à leur lutte commune.

Cette mobilisation intervient dans un contexte marqué par de fortes attentes dans le secteur éducatif, après plusieurs semaines de grève ayant paralysé le système éducatif guinéen.