Des agents se sont rendus à la clinique Pasteur, située au centre-ville de Kaloum, pour ramener l’ancien Premier ministre Kassory Fofana, alité, à la Maison centrale de Conakry.

L’information a été confirmée par l’un de ses avocats, Me Sidiki Bérété, qui a expliqué que les agents sont repartis après que le médecin a exigé une signature. Cette exigence a été refusée par les agents, qui ont préféré se retourner pour rendre compte à Aly Touré, procureur spécial de la CRIEF.

Kassory Fofana est poursuivi pour des faits présumés de détournement de deniers publics, d’enrichissement illicite et de corruption. Il a été placé sous mandat de dépôt le 6 avril 2022 à la Maison centrale de Conakry.

Malade et hospitalisé à la clinique Pasteur depuis plus d’un an, l’ancien Premier ministre a été autorisé par la CRIEF à se rendre à l’étranger pour recevoir des soins médicaux appropriés.