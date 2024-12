Présidant la cérémonie de lancement de la Télévision numérique pour tous (TNT), le Premier ministre Bah Oury a déploré le retard de la Guinée dans ce domaine avant d’évoquer les avantages que cela va procurer.

Dans son discours, le chef du gouvernement a souligné que la Guinée était pionnière dans plusieurs domaines notamment cinématographique, artistique et musical. “La Guinée a pris du retard et ce retard s’est répercuté sur plusieurs domaines. Au début, nous étions parmi les pionniers du cinéma, nous étions les premiers dans la création artistique, musicale. Nous avons à travers certains de nos compatriotes lancé la créativité dans mainte pays comme la Côte d’Ivoire et ailleurs. Nos talents ont été oubliés. Ils n’ont pu se faire connaître qu’à travers les télévisions des autres parce que nous n’étions pas aptes”, a-t-il déploré.

Avec le lancement de la TNT, Bah Oury à l’espoir que cela va fondamentalement aider à changer la donne. “C’est un monde formidable. Si nous avons le courage, le sens de l’effort, le sens de créativité pour se mettre au goût du jour pour créer des contenus en mesure d’être vendus et je sais que nous avons le talent qu’il faut. Donc rattrapons le retard le plus vite que possible”, a-t-il exhorté.