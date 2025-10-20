Pas de victoire pour les représentants guinéens en compétitions africaines à l’occasion de la manche aller du second tour préliminaire. Tous contraints au nul, le Horoya AC et le Hafia FC joueront leur qualification la semaine prochaine.

Ligue des champions : le Horoya accroché par l’ASFAR à Bamako

En Ligue des champions, le Horoya AC a été tenu en échec (1-1) par l’Association Sportive des Forces Armées Royales du Maroc lors du match disputé à Bamako. Malgré l’ouverture du score à la 22ᵉ minute par Lansana Sylla, les Matamkas se sont fait rejoindre en seconde période par les militaires de Rabat. Le match retour décisif aura lieu le 25 octobre prochain à Rabat.

Coupe de la Confédération : le Hafia tenu en échec par le CR Belouizdad à Dakar

Même scénario à Dakar, où les vice-champions de Guinée ont été accrochés par les Algériens du CR Belouizdad (1-1).

Après une première période sans but, Iyanga Camara a ouvert le score pour le club de Dixinn à la 62ᵉ minute, avant l’égalisation algérienne intervenue une minute plus tard, signée Mohamed.

Le match retour est prévu la semaine prochaine en terre algérienne, où les Guinéens tenteront d’arracher leur ticket pour la phase de groupes de cette édition 2025-2026.