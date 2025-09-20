À moins de 24 heures du scrutin référendaire, la commune de Tombolia a connu une vive agitation. Ce samedi 20 septembre 2025, des agents de bureaux de vote ont pris d’assaut le siège de la délégation spéciale pour réclamer le paiement de leurs primes de formation.

Ces agents, venus des 14 quartiers de la commune, affirment qu’ils ne reprendront pas le travail si leurs primes ne sont pas versées. D’après nos informations, plus de 2 000 agents, mobilisés pour près de 400 bureaux de vote, seraient concernés.

Interrogé par Guinée360, le président de la délégation spéciale, Moundjour Chérif, a dénoncé une attitude « précipitée » : « C’est au moment où nous supervisons la fin de la formation dans les salles, j’apprends par des coups de fil qu’un groupe s’est détaché pour venir à la mairie. Je demande de quoi il s’agit, ils disent qu’ils réclament les primes. Des primes pour une formation qui n’est même pas finie, des primes pour un vote qui se fait demain. C’est de l’indiscipline. Cela fait douter même du sérieux des agents que nous avons choisis par confiance. C’est à se demander même s’il n’y a pas des infiltrés ou des personnes douteuses qui ne veulent pas que les choses se passent correctement. »

Le responsable communal a invité les manifestants à regagner leurs quartiers et à poursuivre le travail, tout en assurant que les primes seront payées. « Ceux qui sont chargés d’organiser les élections leur ont dit que les primes viendraient. Les primes viendront dès que nous les aurons. C’est quand même une situation qui nous a surpris. On a compris qu’il y a même des non-inscrits qui veulent s’insérer. Nous sensibilisons pour que les non-inscrits, les infiltrés soient écartés », a-t-il ajouté.

Selon lui, l’appel a été entendu et les agents se sont rapidement dispersés. « Je n’ai même pas eu besoin de me déplacer, cela leur a été dit. Ils se sont dispersés il y a plus d’une heure. Tout est calme. On a demandé à ceux qui sont en salle d’aller directement dans les quartiers où les kits électoraux sont acheminés dans les bureaux de vote », a-t-il précisé, assurant que le vote ne sera pas perturbé à Tombolia.