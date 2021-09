Deux jours après son retour d’exil, le responsable des stratégies et planification du Front National pour La Défense de la constitution a réagit sur la situation socio-politique qui prévaut en Guinée. Sekou Koundouno se dit déterminé à continuer le combat démocratique.

«Je reviens au pays pour la poursuite du combat démocratique amorcé depuis 2018 au seins du FNDC, afin de parachever le reste du travail jusqu’au retour à l’ordre constitutionnel. Dans l’optique de rétablir la dignité et l’honneur de ce peuple opprimé par le despote qui est actuellement en capture», a déclaré Sekou koundouno ce lundi 20 septembre 2021, dans l’émission les GG chez nos confrère d’Espace Fm.

Dans un communiqué rendu public samedi soir à la télévision nationale, le CNRD a condamné la manifestation qui a été organisée en faveur des responsables du FNDC, à l’occasion de leur retour au pays. Sekou Koundouno rassure le CNRD que le FNDC ne ménagera aucun effort pour que ces pratiques ne se reproduisent plus.

«Nous déplorons et regrettons cette mobilisation de masse tout en rassurant au CNRD que le comite d’organisation au sein du FNDC ne ménagera aucun effort pour que ces pratiques ne se reproduisent plus. Nous sommes plus soucieux de la santé des Guinéens que n’importe qui. Le FNDC et toutes les structures syndicales continueront à accompagner les nouvelles autorités afin que nous puissions éradiquer le Covid-19. Le Front a daté ne rentre dans aucune polémique. Donc nous prenons acte du communiqué du CNRD», a-t-il dit.

Plusieurs observateurs s’interrogent sur l’absence du Front National pour La Défense de la constitution aux concertations appelées par le CNDR. Ce responsable du FNDC donne Les raisons.

«Ce qui a fait que le FNDC n’a pas pris part aux concertations, c’est parce que nous étions entrain de préparer le retour des exilés. Nous avons estimé que toutes les têtes doivent se retrouver afin de prendre les dispositions nécessaires», affirme t-il.