Le coup d’État militaire intervenu à au Mali, a fait réagir différemment les internautes Guinéens.

Sur le réseau social Facebook, deux tandences étaient à remarquer le jour et le lendemain de ce coup d’État.

D’un côté des uns qui se disent favorable au départ forcé du président Malien Ibrahima Boubakar Keita, et d’un autre ceux qui se montrent catégoriquement opposé à cela.

Une situation qui a irrité la colère de Sékou Nana Sylla, acteur politique et membre de la cellule de communication du RPG arc-en-ciel.

Réagissant à ce sujet ce jeudi 20 août 2020, ce cadre de la mouvance présidentielle se dit très déçu de l’attitude de certains Guinéens qui selon lui, exportent «la haine» qui caractérise le débat politique en Guinée dans les pays de la sous-région.

« Nous devons faire beaucoup attention. Il ne faudrait pas qu’on exporte notre subjectivité, la haine qui caractérise le débat politique en Guinée ailleurs. L’ethnisation poussé qui caractérise notre vie politique dans les pays voisins. C’est normal qu’on en parle parce que nous appartenons à une même sous-région qu’eux, nous avons des intérêts politiques, sociales et culturelles intimement liés et historique, mais notre prise de position, doit être dépassionner. Et nous devons savoir que dans ce pays vivent nos compatriotes et la politique semble par fois mauvais. Et surtout pour l’amour de Dieu nous avons finis de pourrire notre vie politique entre nous ici, on est incapable de résoudre ça et on se fait savant expert dans le débat interne d’autre pays cherchons à résoudre notre problème ici d’abord. Et prière n’exportons pas ce que nous avons de maléfique dans notre pays, l’ethnocentrisme dans ces pays frères », a déclaré Sékou Nana Sylla avec un ton ferme