Alors que la Guinée s’apprête à franchir un tournant décisif avec le référendum constitutionnel du 21 septembre 2025, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a reçu les diplomates guinéens à l’étranger, vendredi 18 juillet 2025. A cette occasion, il les a exhortés à intensifier leur rôle auprès de la diaspora. Loyauté, unité, justice et mobilisation citoyenne sont au cœur de son message, dans une dynamique de refondation nationale portée par le projet Simandou 2040. Voici l’intégralité de son message ci-dessous !

Comme vous le savez, notre pays traverse une période cruciale de son histoire. Le processus de refondation engagé depuis le 5 septembre 2021 franchit une étape décisive avec la remise officielle du projet de nouvelle Constitution.

Votre rôle, en tant que représentants de la République à l’étranger, est fondamental pour accompagner cette dynamique. Votre engagement est indispensable pour :

• Renforcer le vivre-ensemble et consolider l’unité nationale ;

• Impulser un développement socio-économique durable, en cohérence avec la vision stratégique portée par le programme Simandou 2040 ;

• Bâtir des institutions solides et faire de la justice la boussole qui oriente désormais l’action publique et les attentes de nos concitoyens.

Je tiens à rappeler ici que les valeurs de loyauté, d’intégrité, d’unité et d’amour de la patrie ne sont pas négociables pour moi. Elles constituent le socle de notre engagement collectif.

Le 21 septembre 2025, le peuple de Guinée est appelé à se prononcer massivement pour une Constitution qui nous ressemble et nous rassemble.

Je vous invite à prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre ce projet constitutionnel accessible et compréhensible à toutes les filles et tous les fils de la Guinée, notamment à nos compatriotes établis à l’étranger. Leur adhésion est essentielle pour renforcer la légitimité et la portée de cette réforme historique.

Enfin, je vous exhorte à servir avec abnégation et sens du sacrifice, dans l’intérêt exclusif de la prospérité de notre Nation et du bien-être de notre peuple.

Je suivrai personnellement les taux de participation et les résultats du référendum dans vos juridictions respectives. Ils constitueront, pour moi, un indicateur de votre capacité à mobiliser et impliquer nos concitoyens de la diaspora dans la vie de notre nation dans un esprit de gouvernance participative.

Je compte sur vous.

S. E. le Général Mamadi Doumbouya

Président de la République de Guinée