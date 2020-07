La manifestation du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) de ce lundi 20 juillet s’est soldée par des heurts entre forces de l’ordre et des jeunes opposés au projet de 3ème mandat.

Cellou Dalein Diallo, président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), a annoncé, lors d’une conférence de presse, que cinq personnes ont été blessées par balles ce lundi.

« Aujourd’hui, à cette heure-là (17h TU), on n’a pas enregistré de mort, mais il y a eu 5 blessés par balles. On n’a jamais accusé le pouvoir. Lorsque les choses se passent sans crime, sans mort, on le dit et lorsqu’il y a de mort on le dénonce aussi. A l’heure qu’il est, en ma connaissance, on n’a pas enregistré de mort », a déclaré Cellou Dalein Diallo.

A la question de savoir s’il y a eu des agents des forces de l’ordre qui ont été blessés, le président de l’UFDG répond : « Il est possible qu’il y ait des blessés parmi les agents des forces de l’ordre, puisqu’ils échangeaient des jets des pierres avec les jeunes, mais je n’ai pas eu d’information parlant de cas de blessés du côté des forces de l’ordre. »