Le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC), ne compte pas reculer face à la volonté du président Alpha Condé de se «maintenir» au pouvoir après son second et dernier mandat.

Après la manifestation de ce lundi 20 juillet, les responsables entendent maintenir la pression jusqu’au «départ» de l’actuel chef de l’État qu’il accuse de parjure du pouvoir.

Ces opposants se disent convaincu que c’est le seul moyen qui leur reste désormais pour «faire partir» le locataire du palais Sekhoutouréah.

Pour sa manifestation de ce lundi, le front national pour la défense de la constitution n’a pas définit un itinéraire à suivre.

Ce qui emmène des observateurs à croire que les responsables du Front sont en manque de stratégies pour aboutir à leur combat.

Sur la question, le responsable en charge des stratégies et planification de la plateforme lève l’équivoque.

«Les manifestations demandées par le FNDC quittent les familles, les communes, les secteurs, les quartiers et les carrés pour aller vers la route principale jusqu’au niveau de la déventure du palais Sekhoutouréah pour demander la démission d’Alpha Condé du pouvoir pour haute trahison. Donc c’est un itinéraire simple au niveau des militants et sympathisants du FNDC qui ne souffre d’aucune ambiguïté ».

Pour durcir le ton, maintenir la pression et pousser Alpha Condé à la démission, Sékou Koundouno, annonce aussi des actions d’envergure mondiale dès ce soir.

«Je vous informe que c’est la rentrée en la matière aujourd’hui. Dès ce soir, des annonces fortes seront faites pour la continuité du combat qui est amorcé », promet l’activiste

Dans la soirée du dimanche à travers un communiqué à la télévision nationale, le ministre de l’administration du territoire a réitéré la volonté du gouvernement de maintenir l’interdiction des manifestations dans le pays.

Cette déclaration du Gl Bourema Condé est un non-événement pour le FNDC a laissé entendre Koundouno dans « Espace Expression » sur radio Espace.

«Je vous informe que y a eu une descente musclée des forces de sécurité à mon domicile dans le seul but de me kidnaper et de me faire disparaitre. Mais nul ne peut nous intimider. Qu’ils sachent que ce n’est ni la prison, ni l’intimidation qui vont nous dissuader pour qu’on laisse Alpha Condé faire de la Guinée une monarchie», s’engage t-il avec fermeté