La crise de liquidité qui affecte actuellement certaines banques commerciales en Guinée suscite une vive inquiétude chez les usagers et les opérateurs économiques. Pour éclairer le débat, l’économiste et ancien gouverneur de la Banque centrale, Dr Ousmane Kaba, a livré une analyse technique de la situation dans une vidéo publiée sur ses canaux de communication.

Dès l’entame de son intervention, Dr Kaba tient à faire une distinction essentielle : « L’insolvabilité, c’est lorsque les banques font de mauvais crédits qui ne peuvent pas être remboursés. On n’est pas dans ce cas », précise-t-il.

Selon lui, la situation actuelle relève d’un simple manque de liquidité, un phénomène « courant dans les économies, mais qui peut être exacerbé par certaines politiques monétaires et budgétaires. »

Parmi les facteurs à l’origine de cette tension, l’ancien gouverneur de la BCRG met en cause la politique de refinancement de l’institution : « Est-ce que les banques n’ont pas accès à leur argent déposé auprès de la Banque centrale ? Ou est-ce que la Banque centrale refuse de les refinancer ? », s’interroge-t-il.

Il suggère que ce resserrement pourrait résulter de dépenses publiques excessives : « Généralement, lorsque cela arrive, c’est parce que la Banque centrale a fait trop de dépenses pour l’État, des dépenses non prévues que nous appelons des dépenses extra-budgétaires qui entraînent une création monétaire incontrôlée. »

L’un des effets les plus préoccupants de cette crise, selon Dr Kaba, est la perte de confiance des citoyens envers les banques, un climat propice à la thésaurisation : « Ce climat pousse de nombreux citoyens à retirer massivement leurs dépôts pour les conserver à domicile, une pratique connue sous le nom de thésaurisation, qui fragilise davantage les banques. »

À terme, avertit-il, c’est toute l’économie nationale qui risque d’en pâtir : « Sinon, on va avoir des impacts sur la croissance, sur l’investissement, sur la consommation. »

Pour sortir de l’impasse, Dr Ousmane Kaba préconise une série de mesures : « Il faudrait que la BCRG revoie sa politique d’émission et de refinancement, et que l’accès des banques à leurs propres dépôts soit illimité et immédiat », suggère-t-il, tout en insistant sur la nécessité pour la Banque centrale de restaurer la confiance. « L’État ne doit pas peser sur la création monétaire. La discipline budgétaire doit être respectée », conclut-il.