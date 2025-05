À quelques mois des scrutins présidentiel et référendaire, prévus dans un contexte politique tendu, un atelier de formation de cinq jours a été lancé ce mardi 21 mai 2025 à la Maison de la Presse, à Conakry.

Organisé dans le cadre du Projet d’Appui au Renforcement de la Démocratie en Guinée (PARD), ce programme vise à renforcer les compétences des journalistes guinéens face aux défis actuels du secteur des médias.

Financé par l’Union européenne et mis en œuvre par le Centre Européen d’Appui Électoral (ECES), l’atelier réunira jusqu’à 100 journalistes par jour et sera ensuite déployé dans les sept régions administratives du pays.

Dans son discours d’ouverture, Tommaso Caprioglio, coordinateur du projet PARD, a souligné l’importance de cette initiative :

« L’existence de médias libres et responsables est une condition sine qua non à la participation politique des citoyens et à la bonne gouvernance », a-t-il déclaré.

Il a précisé que les modules de formation couvriront notamment le web-journalisme et les nouveaux médias, afin d’adapter les pratiques à une profession en pleine mutation :

« Ces formations répondent aux besoins exprimés par les journalistes eux-mêmes. Ne pas se former, c’est courir le risque d’une disparition programmée. »

De son côté, le directeur général de la Maison de la Presse, Hassan Kaba, a salué l’engagement de l’Union européenne en faveur des médias guinéens :

« Ce n’est pas le premier appui, mais c’est un geste fort envers les médias guinéens », a-t-il souligné.

Il a également rappelé les récentes dotations en matériel informatique et insisté sur le rôle crucial de la presse dans la transition politique en cours :

« Dans un pays à nouveau en transition, l’apport des médias à sa bonne conduite est plus que nécessaire. »

Au-delà du renforcement des compétences techniques, le projet met aussi l’accent sur l’éthique professionnelle :

« Il faut prévenir les fautes et les manquements en veillant à respecter la loi, l’éthique et la déontologie », a conclu M. Kaba.

À l’issue de ce programme, jusqu’à 500 journalistes à travers le pays bénéficieront de ce renforcement de capacités.

Un pas décisif vers une presse plus outillée dans un paysage démocratique guinéen en pleine recomposition.