Le forum sur l’avenir de la presse en Guinée s’est ouvert ce lundi 19 mai 2025 à Conakry. À cette occasion, le président de l’Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée (URTELGUI), Aboubacar Camara, a exprimé son attachement à une presse unie, responsable et résolument tournée vers les réformes.

S’adressant aux professionnels des médias et aux représentants du CNRD présents dans la salle, Aboubacar Camara a insisté sur le rôle central des médias dans le développement démocratique du pays. Il a également mis en avant la nécessité d’une solidarité accrue au sein de la corporation pour faire face aux défis actuels.

« Soyez assurés que tous les professionnels des médias, que vous avez toujours considérés comme des confrères, seront à vos côtés dans la recherche de solutions idéales, concertées et partagées à toutes nos difficultés communes, notamment celles déjà présentes et celles à venir. Le tout, dans l’intérêt bien compris de l’ensemble de la grande famille de la presse guinéenne », a-t-il déclaré.

Le président de l’URTELGUI a aussi rappelé les avancées notables obtenues durant les précédentes périodes de transition politique, en particulier l’adoption en 2010 des lois N°002 et N°003, respectivement relatives à la liberté de la presse et à l’organisation de la Haute Autorité de la Communication (HAC).

« Au-delà de la tenue de ce forum, nous reconnaissons que les périodes de transition ont permis d’importants progrès sur le chemin souvent ardu de la liberté de la presse. L’adoption en 2010 des lois N°002 et N°003 a notamment permis une dépénalisation partielle des délits de presse et a jeté les bases d’un cadre de régulation clair pour les médias agréés », a-t-il rappelé.

Aboubacar Camara a également souligné l’importance des Maisons de la presse implantées dans plusieurs régions du pays, en tant qu’espaces d’autorégulation et de concertation. « Ces maisons de la presse, dont la direction générale se trouve à Conakry, existent dans plusieurs localités. Nous avons toujours souhaité que le tribunal des pairs soit composé de journalistes de valeur, reconnus pour leur éthique, et non de simples pratiquants. D’autant qu’il existe déjà des instances administratives pour traiter les questions de gestion », a-t-il ajouté.

Pour clore, le président de l’URTELGUI a salué l’initiative de la HAC pour l’organisation de ce forum, qu’il considère comme une opportunité précieuse pour débattre des réformes juridiques et professionnelles nécessaires à l’évolution du secteur des médias en Guinée.