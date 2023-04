En visite officielle à Conakry depuis le 18 avril pour rencontrer les autorités socio-politiques et discuter des processus de sortie de la transition, la Secrétaire d’État française chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Chrysoula Zacharopoulou, a évoqué les sujets abordés avec Mamady Doumbouya lors de sa rencontre avec lui.

« J’ai abordé tous les sujets avec le président de la transition. La France est attachée à la liberté d’expression, au droit de manifestation et aux droits de l’Homme. J’ai clairement exprimé la position de la France sur ces sujets », a-t-elle déclaré lors de son point de presse.

Concernant le cadre de dialogue demandé par les leaders politiques, Chrysoula Zacharopoulou estime qu’il est essentiel que la transition se déroule de manière pacifique et réussie pour le bien du peuple guinéen: « Toutes les voix doivent être entendues et exprimées. J’ai transmis le même message au président de la transition qu’aux forces vives. Les accords établis entre les autorités de la transition et la CEDEAO comprennent des étapes importantes et des exigences de la Cedeao et de la communauté internationale. Dans le cadre d’une transition pacifique et réussie, le dialogue inclusif est essentiel. Je sais qu’il y a une médiation importante des deux chefs religieux, et nous encourageons tous les acteurs à s’engager dans un dialogue durable et inclusif. Le succès de ce dialogue amènera les résultats souhaités pour la Guinée. »