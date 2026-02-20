Le procès en appel de l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana n’a pas pu se tenir ce jeudi 19 février 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF), en raison de l’absence du parquet spécial. Une situation qui a provoqué la colère de son avocat, Me Dinah Sampil, dénonçant à la fois l’absence du ministère public et le maintien prolongé en détention de son client.

Au sortir de la salle, après le renvoi prononcé par le juge Daye Mara, l’avocat s’est exprimé sur le fond du dossier : “Si des faits étaient reprochés à Kassory, la première chose aurait été de produire les preuves. Or, aucune preuve des prétendus 15 milliards détournés n’a été fournie. Au contraire, Kassory a dû démontrer lui-même que ces fonds n’ont pas été pris. Pourquoi en est-on là, cinq ans après ?”

Sur l’absence du parquet à l’audience, Me Sampil a été intraitable : “Dès lors, il est inadmissible, impardonnable et inacceptable que le parquet spécial — chargé de poursuivre et de traduire les personnes devant la juridiction compétente — brille par son absence à une audience qu’il a lui-même programmée.”

Il a insisté sur la responsabilité de cette institution dans la tenue des audiences : “C’est le parquet spécial qui prépare les audiences de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Il a établi le rôle de l’audience d’aujourd’hui. Que le procureur ne se présente pas, qu’aucun de ses substituts ne soit présent, sans la moindre explication, est outrancier. Cela traduit un mépris pour les droits humains, les droits des citoyens et ceux des prévenus.”

Plus loin, l’avocat a dénoncé la gravité de la situation : “Lorsque, de manière aussi frontale qu’aujourd’hui, on refuse le minimum à un citoyen, que peut-on encore lui accorder ?”

Concernant l’état de santé de son client, Me Sampil s’est montré très préoccupé : “Pour ma part, au regard de l’état de santé actuel de Kassory, que l’on dit alarmant, je crains que certains n’attendent qu’une issue fatale pour clore ce dossier en disant simplement : « il est mort, l’affaire est terminée ».”

Il a conclu par un appel à agir rapidement :“Non. Il faut agir pendant qu’il est encore temps. Il faut reconnaître que cet homme n’a fait que rendre des services loyaux à l’État guinéen, services pour lesquels il se retrouve aujourd’hui injustement sanctionné. Je vous remercie.”

Il convient de rappeler qu’en première instance comme en appel, Ibrahima Kassory Fofana ne s’est jamais présenté devant la CRIEF pour être entendu. Une absence répétée que ses avocats justifient par son état de santé.