Dans le cadre de sa tournée d’immersion au sein des structures relevant de son département, le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de l’Innovation, Mourana Soumah, s’est rendu ce jeudi 19 février 2026 au siège de Areeba Guinée.

L’État guinéen, désormais actionnaire de l’opérateur de téléphonie, se retrouve investi d’une responsabilité majeure : assurer la viabilité économique de l’entreprise et garantir un service public de qualité.

Dans cette perspective, le ministre a affiché sa volonté d’engager des réformes structurelles. « Nous pouvons garder espoir dans les meilleurs délais que les décisions fortes soient prises à travers les autorités pour la restructuration définitive, pour le financement et la relance définitive de Areeba pour le bien de tout un chacun. J’ai assisté à plusieurs réunions ici, et donc c’est dans la même continuité que celle-là. »

Le membre du gouvernement a également insisté sur la nécessité de tirer les leçons des échecs passés. « Il ne faut pas que nous tombions dans le syndrome de la SOTELGUI, de l’intercèle. Nous allons nous battre pour que ce syndrome se limite à ses deux compagnons. »

Par cette déclaration, Mourana Soumah affirme l’engagement des autorités à faire de la restructuration d’Areeba un enjeu stratégique et un symbole de redressement pour le secteur des télécommunications en Guinée.