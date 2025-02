En Guinée, les séries d’enlèvements des responsables de la société civile, de partis politiques et des journalistes sont devenues de plus en plus récurrentes. Face à cette spirale de violation de l’état de droit, l’inquiétude grandit devant le silence des autorités religieuses, qui tardent à interpeller le gouvernement.

Abdoul Sacko, coordinateur du Forum des Forces Sociales de Guinée kidnappé dans la nuit du 18 au 19 février 2025, complète désormais à cinq la liste des personnes kidnappées sous le régime du CNRD. Le premier cas a eu lieu le 9 juillet 2024 avec le kidnapping de Foniké Mengué et Billo Bah. Il s’en sont suivis l’enlèvement de Saadou Nimaga, ancien secrétaire général du ministère des mines et du journaliste Habib Marouane Camara.

Face à ces opérations de kidnapping en cascade, l’inaction des leaders religieux pour interpeller le gouvernement face à cette situation suscite de nombreuses interrogations.

Considérés comme représentants des composantes de la société, les leaders religieux devraient accomplir leur mission de garant de la paix durable pour une société inclusive, en interpellant le gouvernement sur ces cas de kidnapping.