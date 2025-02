Dans un communiqué publié ce jeudi 20 février 2025, Électricité de Guinée (EDG) annonce la poursuite de sa campagne de mise en conformité des branchements électriques, une initiative visant à améliorer la qualité du service public de l’électricité.

L’entreprise informe les propriétaires et gestionnaires d’immeubles – résidentiels ou commerciaux – que les bâtiments dont la consommation dépasse les seuils réglementaires seront déconnectés des transformateurs publics.

Selon EDG, cette décision vise à préserver les équipements électriques, à éviter les surcharges des transformateurs et, surtout, à garantir un service plus stable et fiable pour l’ensemble des abonnés. Si la déconnexion des immeubles concernés peut entraîner des désagréments, elle s’inscrit dans une logique de sécurisation du réseau et d’optimisation de la distribution.

EDG invite les propriétaires et gestionnaires d’immeubles à se rapprocher de leur agence locale ou à contacter le service d’assistance au 622 30 52 87 afin de bénéficier d’un accompagnement technique pour l’installation sécurisée d’un transformateur privé.

L’entreprise compte sur la collaboration des gestionnaires pour mener à bien cette réforme, soulignant que cette démarche est essentielle pour l’amélioration et la pérennisation du réseau électrique national.