Depuis quelques jours, des citoyens de Conakry se plaignent de la hausse des factures déposées par la Société des eaux de Guinée (SEG) et électricité de Guinée (EDG).

Pour permettre aux citoyens de faire face aux difficultés liées à la pandémie de Covid-19, le Gouvernement guinéen avait décidé de prendre en charge les factures d’eaux et d’électricité à partir du mois de mars 2020 jusqu’au 31 décembre de la même année.

«Le 10 janvier, la SEG est venue avec un document de convocation comme quoi notre consommation avait augmenté lors des 4 derniers mois. Octobre, novembre, décembre et janvier. La facture qu’on nous a envoyé, ils nous disent qu’on a consommé 228 mètre cube. Et le mètre cube fait 1000L. Dans les deux mois nous avons consommé 228000 litres. Le jour où nous avons reçu cette convocation, le mois de janvier n’était même pas terminé. Et la facture qu’on m’envoie c’est de décembre 2020 à janvier 2021. Et la facture qui était à 200 milles pour le mois de mars, pour seulement décembre et janvier nous sommes à un million et quelques de consommation. Soit une augmentation de 300% », se plaint Lopez Yombouno.

De son côté, le président de l’Union pour la défense des consommateurs de Guinée invite la population à formuler des requêtes auprès de la direction générale de l’EDG afin d’obtenir une explication fiable. « Nous sommes en train de travailler sur cette situation. Nous constatons que c’est des factures gonflées. Et il n’y a pas d’explication crédible. Parce qu’ils devaient nous informer sur le prix unitaire de kw. Mais très malheureusement, ce n’est pas le cas et nous nous demandons à tous les consommateurs qui se sont sentis léser de formuler des requêtes. Ils n’ont qu’a faire des demandes de contestation de facture au service d’agence et la Direction générale de l’électricité de Guinée», suggère Bany Sangaré.

Poursuivant, Bany condamne cette manière de faire des autorités en charge de la fourniture d’eau et d’électricité en Guinée.

«Nous condamnons la pratique. Parce qu’aujourd’hui les montants sont très élèves. Il y a des gens qui paient jusqu’à un million. Parce qu’il faut savoir que pour les entreprises, le gouvernement n’a fait que décaler, mais c’est la consommation domestique qui était gratuite. Mais nous sommes très surpris que le mois de février n’est même pas fini on vous dit la facture du mois de février. Donc on se demande comment EDG est en train de facturer. Nous allons dans les jours avenir non seulement mobilisés les consommateurs contre ce comportement irrégulière et irresponsable, nous également faire de telle sorte que les gens soient très bien facturés », a-t-il lancé.

Du côté d’EDG, nous avons tenté d’avoir la version du responsable marketing et de la Communication, mais le concerné n’a pas accepté de se prêter à nos questions.