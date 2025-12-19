L’Agent judiciaire de l’État, Me Mohamed Sampil, a animé une conférence de presse ce vendredi 19 décembre 2025 au porte-parolat du gouvernement, à Kaloum. S’exprimant en langue nationale, il a présenté le bilan des activités menées par l’Agence judiciaire de l’État au cours de l’année, dans le cadre de la protection des intérêts patrimoniaux de la République.

Depuis le 1er janvier 2025, l’Agence judiciaire de l’État annonce avoir enregistré d’importants recouvrements notamment financiers auprès de plusieurs entités publiques.

Au Fonds d’appui à la promotion des gaz (FAPGAZ), les montants recouvrés s’élèvent à 891 731 700 francs guinéens sur l’ensemble de l’année.

À la Société nationale des pétroles (SONAP), un total de 4 258 199 979 francs guinéens a été récupéré.

Le Fonds de l’environnement et du capital naturel (FECAN) a enregistré des recouvrements cumulés de 217 758 500 francs guinéens.

Pour la Direction générale des impôts (DGI), les montants recouvrés atteignent 6 721 176 608 francs guinéens.

Le Conseil guinéen des chargeurs a, quant à lui, bénéficié de recouvrements d’un montant total de 978 970,54 euros et 239 474,03 dollars.

D’autres recouvrements ont également été effectués, notamment au profit de l’Inspection générale du travail, de la commune de Matoto et de la Société navale guinéenne.

Au total, les montants globaux recouvrés par l’Agence judiciaire de l’État entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 s’élèvent à:

12 790 366 787 francs guinéens ;

1 109 292,08 euros ;

239 474,03 dollars.

Par ailleurs, des recouvrements supplémentaires déposés à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) font état de 788 245 456 francs guinéens, 41 739,7 euros et 42 425 dollars.

Ces opérations sont appuyées par des pièces justificatives, notamment des reçus, des chèques et des références bancaires, a précisé l’Agent judiciaire de l’État.