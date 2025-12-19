Le Syndicat national de l’éducation (SNE) a officiellement validé son affiliation à l’Internationale de l’Éducation (IE). Il devient ainsi la quatrième organisation syndicale guinéenne à rejoindre cette structure mondiale, après le SLECG, la FSPE et le SNAESURS.

La décision a été entérinée à l’issue de la 71ᵉ réunion du Bureau exécutif de l’IE, tenue à Bruxelles les 2 et 3 décembre 2025. Dans un courrier officiel adressé au secrétaire général du SNE, l’organisation a confirmé l’adhésion « avec effet immédiat ». « J’ai l’honneur et le plaisir de vous informer que le Bureau exécutif, lors de sa 71ᵃ réunion, tenue à Bruxelles les 2 et 3 décembre 2025, a décidé d’accepter la demande d’affiliation du SNE avec effet immédiat. »

L’Internationale de l’Éducation regroupe plus de 33 millions de professionnels de l’enseignement, réunis au sein de 375 organisations réparties dans 180 pays et territoires à travers le monde. Cette nouvelle adhésion renforce la présence de la Guinée au sein de cette organisation et consolide l’unité des syndicats du secteur éducatif sur la scène internationale.