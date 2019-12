Labé : Inauguration d’un laboratoire régional vétérinaire

C’est le Centre de Formation de l’Élevage de Labé (CFEL) qui a abrité la cérémonie d’inauguration du Laboratoire Régional Vétérinaire de Labé ce mercredi 18 décembre 2019.

La cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire général du ministère de l’Elevage Mamady Condé, du représentant résident de la FAO Mohamed Hama GARBA, du chargé d’affaires de l’ambassade des Etats Unis M. Audu Besmer, du gouverneur Madifing Diané, du préfet Elhadj Safioulaye BAH et de la communauté.

C’est le gouverneur de la région administrative de Labé Madifing Diané qui a ouvert la cérémonie par son souhait de bienvenue à l’endroit des illustres hôtes après quelques mots de l’inspectrice régional de la culture Madame Dienabou Koumanthio Diallo.

Ce laboratoire régional, rénové par un financement de l’USAID et coordonné par la FAO, est le premier du genre et rentre dans le cadre de la création de laboratoires régionaux vétérinaires à Labé, Kankan et Nzérekoré.

Dans son allocution, le chargé d’affaires de l’ambassade des Etats Unis M. Audu Besmer a réaffirmé le soutien du peuple américain à travers l’USAID de soutenir les projets de développement dans les pays du Sud.

Mohamed Hama Garba, représentant résident de la FAO, a quant à lui rappelé que son organisation a travers sa composante ECTAD s’investit dans le cadre de la santé animale, mais aussi dans le cadre de la mise en place d’un réseau de laboratoires régionaux vétérinaires. Il a aussi rappelé la formation grâce à la FAO de dix techniciens au laboratoire central vétérinaire de Bamako qui est une référence en Afrique.

Le porte-parole des éleveurs a remercié tous les donateurs et s’est réjoui de l’inauguration de ce laboratoire qui ne fera qu’améliorer l’élevage dans la région, il a aussi appelé ses collègues à s’adresser au laboratoire pour tout besoin.