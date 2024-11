Dans quelques heures, le Syli national de Guinée sera en face de la Tanzanie, pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025, qui se déroulera au Maroc. Pour cette rencontre cruciale, le sélectionneur guinéen a misé sur la même composition qu’en face de la RDC.

Liste !

Il convient de rappeler que la Guinée, logée dans le groupe H, compte pour le moment 9 points et occupe la deuxième place. C’est à l’issue de cette rencontre contre la Tanzanie, qui joue à domicile, que sa qualification ou non à la CAN 2025 sera déterminée.