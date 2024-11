À l’approche de la Journée internationale des droits de l’homme, Amnesty International lance sa campagne annuelle “Écrire pour les droits”. Initiée en 2001 en Pologne, cette mobilisation mondiale vise à soutenir les défenseurs des droits humains victimes d’injustice à travers des lettres de solidarité et des pétitions adressées aux autorités. Pour l’édition 2024, Amnesty Guinée mettra l’accent sur six cas internationaux et un cas national : la disparition forcée, depuis le 9 juillet dernier, des activistes Foniké Mengué et Billo Bah. Les explications de Souleymane Sow, secrétaire exécutif d’Amnesty international Guinée. Video