Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, a apporté des précisions concernant la suspension des formations payantes dans les universités publiques guinéennes.

Par la voix de son Secrétaire général, le département rassure que la mesure n’est pas prise contre quelqu’un. Binko Mady Touré précise que c’est plutôt un débat qui date de 2019.

« C’est un vieux débat qui vient de très loin, on a commencé depuis 2019 on a pas réussi, 2020 on a pas réussi avec les soubresauts qui existaient par-ci par-là, c’est une question qui était en débat il y a très longtemps », précise t-il.

Ce cadre du département de l’enseignement supérieur a fait savoir par la même occasion, que la décision est saluée par la quasi-totalité des parties prenantes.

«La décision est saluée par la majorité des parties prenantes, mais c’est une obligation. On ne peut pas faire du privé dans le public, on ne peut pas déclarer une capacité d’accueil et aller au-delà de cette capacité. Ce n’est pas permis», tranche Binko Mady Touré.