Permettre aux Guinéens qui ne comprennent pas français de bien comprendre le contenu de la Charte de la Transition, c’est l’objectif visé par l’Association guinéenne pour la promotion de l’écriture et de la lecture dans les langues nationales (AGUIPELLN). D’où sa traduction du début à la fin par langue nationale pular.

Mamadou Aguibou Sow, de son nom littéraire, Mo Kuletee, a présenté cette traduction et explique l’objectif de ce travail, le 18 novembre à Kipé, dans la commune de Ratoma.

« Lors des concertations au palais du peuple, le président de la transition a dit que désormais la Constitution et les textes de lois seront traduits en langues nationales parce qu’il n’y a pas que le français dans notre pays. Malheureusement, on a constaté dans la Charte, qu’aucun article ne parle des langues nationales et on a constaté que même la langue officielle du pays dans la Charte reste et demeure encore le français. On n’a pas de problème pour cela, mais on aurait souhaité voir dans la même Charte que les langues nationales officielles et telles autres en citant ne se serait-ce que les langues qui ont dépassé les tailles critiques ou qui sont codifiées dans le système éducatif lorsque nous étions sous la première République. Donc cela nous a amenés à vouloir faire le premier pas pour montrer que c’est possible»