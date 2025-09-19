À deux jours du scrutin référendaire du 21 septembre, les missions d’observation déployées par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) poursuivent leurs consultations avec les autorités guinéennes. Après un entretien avec le chef du gouvernement, les 11 délégués de l’organisation régionale ont été reçus ce vendredi 19 septembre 2025 par Djénabou Touré, directrice générale des élections (DGE).

Cette rencontre a été l’occasion de remettre officiellement les accréditations aux missions d’observation de la CEDEAO, de l’Union européenne et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). À cette occasion, Mme Touré a tenu à rappeler aux observateurs le cadre réglementaire qui encadre leur mission.

« Il existe des règles établies par l’Union africaine et la CEDEAO dans le cadre de l’observation électorale. Quand vous arrivez dans un pays, vous devez vous conformer à ces règles ainsi qu’aux principes établis », a-t-elle déclaré.

La directrice générale a également insisté sur le respect du code de bonne conduite, un document qui fixe les droits et devoirs des observateurs. « Chaque observateur s’engage personnellement en le signant. Ce n’est pas seulement l’entité qui signe : chaque individu appose sa signature avant d’aller sur le terrain. En cas de manquement ou de dépassement de rôle, ce code sert de référence pour rappeler à l’ordre les observateurs concernés », a-t-elle précisé.

En posant ce cadre, la DGE entend garantir un déroulement serein de l’observation électorale et prévenir tout incident susceptible d’entacher le processus référendaire.