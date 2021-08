La menace de l’UFDG et l’ANAD de reprendre les manifestations de rue reste toujours d’actualité. Mais la mouvance présidentielle souhaite que le principal opposant revoie sa stratégie tout en évitant un regroupement au moment où le pays fait face à la pandémie de Covid-19.

Le Président du Groupe Parlementaire Majorité Présidentielle à l’Assemblée nationale, invite les opposants qui veulent descendre dans la rue d’éviter un autre bain de sang : «J’ai toujours dit qu’il faut s’arrêter et se dire voici ce que j’ai eu à faire et ce que cela m’a rapporté. On ne peut pas rester éternellement dans des manifestations. Cette période semble encore contre-indiquée, à cause, de l’évolution de la pandémie de Covid-19. Il est question aujourd’hui du respect des mesures barrières. La situation sanitaire est très catastrophique», regrette le député Aly Kaba.

Pour ce cadre du parti au pouvoir, le RPG arc-en-ciel, avec une telle situation, aucune manifestation ne sera autorisée par les autorités guinéennes. C’est pourquoi, il invite Cellou Dalein Diallo et ses alliés d’accepter d’aller autour de la table « Nous ne pouvons pas entrevoir l’organisation de manifestations pour des questions qui peuvent être réglées par la justice ou par des négociations autour de la table. La violence n’a jamais donné la solution», a-t-il rappelé.