À l’occasion de la présentation des statistiques provisoires du recensement administratif à vocation d’état civil (PN-RAVEC), ce samedi 19 juillet 2025, Rafiou Sow, président du Parti du Renouveau et du Progrès (PRP), a publiquement interpellé le Premier ministre Bah Oury sur la gestion du dialogue politique. L’opposant l’a exhorté à adopter une démarche réellement inclusive, tenant compte de toutes les sensibilités du pays.

« J’ai interpellé personnellement le Premier ministre. Je lui ai dit que j’avais l’impression qu’il refusait qu’on discute des vrais problèmes du pays », a déclaré Rafiou Sow, précisant que cette démarche fait suite à plusieurs tentatives de contact restées sans suite. « Moi, je ne le cache pas : j’ai écrit au Premier ministre, j’ai tenté de le joindre pour qu’on en parle », a-t-il ajouté.

Le président du PRP a dénoncé l’attitude du chef du gouvernement envers certains acteurs politiques. « Je ne comprends pas qu’un homme issu de l’opposition, qui a appartenu aux forces vives, puisse ignorer l’importance d’un cadre de dialogue pendant cette transition, et surtout promouvoir l’exclusion de certains acteurs politiques. Ce qu’ils font aujourd’hui, c’est bel et bien une exclusion. J’aimerais échanger avec lui en tête-à-tête pour le comprendre, car je n’y arrive pas. Le Bah Oury que j’ai connu, je n’arrive pas à croire qu’il puisse se comporter ainsi. Mais s’il me le dit de vive voix, et que c’est réellement sa position, alors je saurai comment cadrer ses idées, ses intentions, et adapter mon attitude vis-à-vis de lui », a-t-il lancé.

Pour Rafiou Sow, cette prise de position est à la fois un devoir moral et politique. « Après tout, c’est mon grand frère. Et j’ai le devoir — surtout en tant que Premier ministre — de l’interpeller sur cette situation. Nous avons milité ensemble dans l’opposition. Si je ne saisis pas cette occasion pour discuter avec lui, pour l’alerter, je considérerais avoir failli à mon devoir », a-t-il martelé.

À l’issue de cette interpellation, Rafiou Sow affirme avoir obtenu une réponse favorable : « Dieu merci, il m’a compris. Il m’a promis que nous allons en discuter. J’espère que cette rencontre sera fructueuse et qu’elle apportera un changement. Je souhaite même que M. Bah Oury puisse devenir l’un de nos porte-parole auprès du président Mamadi Doumbouya », a-t-il conclu.