En marge de l’ouverture du forum sur l’avenir de la presse en Guinée, ce lundi 19 mai 2025 à Conakry, le Premier ministre Bah Oury s’est adressé aux professionnels des médias. Dans son intervention, il a souligné l’importance d’une réflexion collective pour redéfinir le rôle des médias dans le contexte actuel du pays.

S’adressant directement aux journalistes présents, Bah Oury a évoqué les tensions passées entre la presse et le gouvernement, tout en exprimant sa volonté d’instaurer une nouvelle ère de dialogue.

“Chers journalistes, pratiquement, cela fait un an jour pour jour que nous avons divorcé, mais je me réjouis aujourd’hui que les torts ont été justement rétablis. Le temps permet parfois de régler beaucoup de conflits. Le temps de la raison est venu. D’où la nécessité d’utiliser ces trois journées pour aller en profondeur, dans le cadre d’une introspection, pour faire émerger de nouvelles dynamiques et parvenir à un second palier, permettant à la presse, dans le contexte d’aujourd’hui, d’évoluer en bonne intelligence avec les évolutions institutionnelles et politiques de la République de Guinée.”

Le chef du gouvernement a également évoqué les défis que traverse le secteur des médias, notamment l’adaptation aux nouvelles réalités politiques, institutionnelles et sociales.

“Ce n’est pas la presse, au fond, qui est en jeu, c’est la nature même de l’expression politique dans le nouveau contexte. Dans cette contradiction ou cette dialectique, certains ont voulu rester immobiles ; d’autres se sont dit qu’il faut aller de l’avant. Ceux qui sont restés immobiles ont fermé les yeux sur les nouvelles réalités et n’ont pas su s’adapter à un environnement devenu de plus en plus exigeant”, a analysé Bah Oury.

En conclusion, le Premier ministre a salué l’émergence de nouveaux médias et de jeunes talents journalistiques, qu’il considère comme les signes positifs d’un renouveau médiatique en Guinée :

“Ceux qui voulaient prendre la totalité de l’espace médiatique, en estimant que c’était à eux seuls, cette réalité a changé aujourd’hui. On parlait de trois médias hier qui avaient été disqualifiés. Aujourd’hui, nous avons le bonheur d’avoir plusieurs médias présents sur Canal+. Nous voyons apparaître de nouveaux bourgeons un peu partout, chacun avec sa spécificité. Nous avons des jeunes talents qui, de plus en plus, font émerger une nouvelle façon de faire de la presse : de manière beaucoup plus précise, avec des domaines d’intervention variés, et en faisant preuve de nuance dans les appréciations politiques partisanes.”