Interpellé le vendredi 16 mai 2025, le secrétaire permanent du RPG Arc-en-ciel, Dr Sékou Condé, a comparu ce lundi devant le tribunal de première instance de Mafanco. Il était poursuivi pour attroupement non autorisé, après avoir pris part à une réunion politique au siège du parti à Gbessia.

À l’issue de l’audience, il a été relaxé, avec une condamnation symbolique à une amende de 50 000 francs guinéens, avant d’être autorisé à regagner son domicile.

Prenant la parole après cette décision de justice, Dr Condé a tenu à remercier ses avocats et a lancé un appel à une justice indépendante en Guinée :

« C’est un sentiment de grande joie. Vous voyez, l’émotion me fait couler des larmes. Je remercie mes avocats pour leur engagement. Ce qu’ils ont dit pendant le procès, je l’ai ressenti profondément. Je voudrais que la justice guinéenne soit digne, qu’elle ne juge pas des innocents pour des faits non établis », a-t-il déclaré, visiblement ému.

Concernant la suspension de son parti à la suite de l’évaluation des formations politiques par les autorités, Dr Condé a défendu la légitimité et la structuration du RPG Arc-en-ciel :

« Tout le monde connaît le RPG. C’est un parti organisé, structuré, qui occupe le terrain. On ne peut pas contraindre le RPG à agir contre sa volonté », a-t-il affirmé.

Il a également précisé que le RPG n’avait reçu aucune notification officielle de cette suspension de la part du ministère de l’Administration du territoire :

« En tant que secrétaire permanent, j’ai dépêché quelqu’un au ministère pour récupérer la notification. Mais là-bas, personne n’a été en mesure de nous répondre. Nous n’avons rien reçu », a-t-il insisté.

Enfin, revenant sur son parcours politique, Dr Sékou Condé a réaffirmé son attachement au parti et à son fondateur, le professeur Alpha Condé :

« Beaucoup ignorent quand j’ai rejoint le RPG. C’était en Côte d’Ivoire. Et c’est le professeur Alpha Condé lui-même qui m’y a fait adhérer. Je lui ai dit : jusqu’à ma mort, je resterai à ses côtés. Même si demain, tout le monde le quitte, qu’ils regardent derrière eux, il me verra. Personne ne me fera changer de conviction. Je suis RPG, je resterai RPG », a-t-il conclu.