La ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Khaïté Sall, a effectué une visite au CMC Mère et Enfant Bernard Kouchner de Coronthie, dans le cadre des préparatifs de la campagne nationale de rattrapage vaccinal. À cette occasion, elle a réitéré la volonté des autorités sanitaires d’améliorer la qualité de la prise en charge, notamment au profit des femmes et des enfants.

Au cours de ce déplacement, la ministre indique avoir évalué les conditions de prise en charge des patients et échangé avec le personnel soignant de l’établissement. “J’ai procédé à l’administration symbolique des premières doses de vaccin, réaffirmant que la prévention reste notre priorité”, a-t-elle écrit sur sa page Facebook, tout en annonçant la prise de mesures urgentes.

“Des mesures immédiates ont été décidées : dotation d’une ambulance et d’un incinérateur conforme. J’ai également instruit le renforcement strict des règles d’hygiène ainsi que le respect des tarifs et des gratuités”, a souligné Khaïté Sall.

Réaffirmant la poursuite de cette dynamique, la ministre a conclu : “Notre engagement demeure total pour garantir des soins de qualité à chaque mère et à chaque enfant en Guinée”.

Cette visite intervient dans un contexte marqué par des défis persistants dans le secteur de la santé en Guinée, notamment le déficit d’infrastructures adaptées et les difficultés d’accès aux soins pour une partie de la population.