La Convergence des acteurs engagés dans le cadre du dialogue ouvre un nouveau front contre le Premier ministre Bah Oury.

Les responsables de cette organisation expriment leur déception face à la sortie de Bah Oury, il y a quelques jours, affirmant que le chronogramme de la transition fixé à 24 mois n’est plus tenable.

Ces acteurs politiques préviennent qu’ils n’accepteront pas un glissement de calendrier.

“Il était question de la sortie de Bah Oury sur RFI que nous avons recadré, vu que le CNRD est resté sans le cadrer puisqu’il a parlé du glissement de calendrier. Pourtant c’est pas ce qu’on a convenu avec le CNRD. Si nous on s’est engagé, on s’est sacrifié pour venir au cadre de dialogue, c’est pour le respect de ce chronogramme. Si cela ne va pas être respecté, on ne va pas accepter d’évoluer comme ça”, a averti Ibrahima Sory Diallo, membre de la Convergence.

Pour le leader du parti ADC-BOC, le Premier ministre Bah Oury a simplement manqué d'”intelligence”.

“Monsieur Bah Oury est venu d’un cadre du dialogue, où il a été coopté. S’il était intelligent, il aurait convoqué une plénière spéciale pour ce cadre pour qu’il puisse discuter sur le recadrage du chronogramme de la transition. On pouvait s’entendre. Mais aujourd’hui, il veut y aller seul, on va le laisser y aller seul”.

Pour Ibrahima Sory Diallo, Bah Oury a évoqué l’idée d’un glissement de calendrier avant sa nomination comme Premier ministre.

“Lors de la dernière rencontre avec le ministre de l’Administration du territoire, il avait dit ça et il est venu réitéré les mêmes propos sur RFI. Mais si M. Bah Oury a pris l’engagement avec le CNRD pour l’aider à faire glisser le calendrier, ce qu’il les a trompé”, selon cet acteur politique.