L’enlèvement d’Abdoul Sacko, coordinateur du Forum des Forces Sociales de Guinée, continue de susciter de vives réactions parmi les acteurs politiques. Le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, condamne cet acte qu’il qualifie de “kidnapping violent” et lance un appel au peuple de Guinée.

“Je dénonce avec la plus grande fermeté l’enlèvement en pleine nuit d’Abdoul Sacko, coordinateur du Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG) et membre des Forces Vives de Guinée (FVG). Le kidnapping violent de cette autre figure emblématique de la société civile guinéenne a été perpétré par des éléments des Forces spéciales ce mercredi 19 février 2025, à 4 h du matin, à son domicile de Kiroti, devant sa mère, son épouse et ses enfants”, a posté l’ancien premier ministre sur sa page Facebook.

Cellou Dalein Diallo a invité le peuple de Guinée à ne pas rester passif face à cette “spirale de violence et d’intimidation visant à étouffer toutes les voix dissidentes du pays.”

Pour lui, il est “urgent de s’unir et de s’organiser pour faire partir cette junte afin de restaurer les libertés fondamentales, l’État de droit et la démocratie dans notre pays”, a-t-il conclu.