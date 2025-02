L’ancien président guinéen, Alpha Condé, a vivement réagi à l’interpellation d’Abdoul Sacko, coordinateur du Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG), dans la nuit du 18 au 19 février 2025. Selon plusieurs sources, ce dernier a été enlevé de son domicile par des hommes encagoulés et armés et emmené vers une destination inconnue. Un acte qu’Alpha Condé juge inacceptable et qui, selon lui, ne peut rester sans conséquences.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l’ex-chef de l’État dénonce une arrestation arbitraire et met en garde contre les graves violations des droits humains sous le régime de la junte. Aucune explication officielle n’a été fournie quant aux motifs de cette interpellation, et le lieu de détention d’Abdoul Sacko demeure inconnu.

Alpha Condé estime que cet événement s’inscrit dans une escalade répressive contre les acteurs de la société civile et les défenseurs des droits humains. Il dénonce une stratégie visant à museler toute forme de contestation et à restreindre les libertés fondamentales.

Il exige la libération immédiate et sans condition d’Abdoul Sacko ainsi que de tous les détenus politiques et militants des droits humains. Il condamne fermement les arrestations arbitraires, les enlèvements et les intimidations, qu’il considère comme des atteintes graves aux droits fondamentaux.

L’ex-président appelle également à l’ouverture d’enquêtes indépendantes sur les violations des droits humains, notamment les exécutions extrajudiciaires et les actes de torture, afin que les responsables soient traduits en justice.

“Les violations systématiques des droits humains en Guinée ne peuvent rester impunies. Nous exigeons des actions concrètes pour mettre fin à cette spirale de violence et d’arbitraire”, a déclaré Alpha Condé.

Il réaffirme son engagement pour le rétablissement de l’ordre constitutionnel, insistant sur la nécessité de restaurer les principes démocratiques et les libertés fondamentales, garants, selon lui, d’un avenir stable et juste pour la Guinée.