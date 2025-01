Poursuivi pour offense et diffamation envers le chef de l’État, Aliou Bah a été condamné à deux ans de prison ferme et est détenu depuis le 7 janvier 2024 à la Maison centrale de Conakry. Parallèlement, tandis qu’un appel a été interjeté devant la Cour d’appel de Conakry, les avocats du leader du MoDeL ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO.

Le Mouvement démocratique libéral continue de dénoncer la condamnation “injuste” de son président et se bat tant en termes de “communication”, de “mobilisation” que sur le “volet juridique”. Lors de l’assemblée générale de ce samedi 18 janvier 2025, le porte-parole du parti a annoncé la saisine de la Cedeao. “Je ne vais pas entrer trop dans les détails, parce que c’est une procédure judiciaire. À ce jour, on nous apprend que les avocats ont déjà déposé un recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO”, a affirmé Moïse Diawara.

“Nous ne sommes pas désespérés”, a-t-il ajouté”, soulignant que le MoDeL n’en est pas à sa “première expérience”. “Je crois que cela a été le cas pour notre agrément. L’obtention de l’agrément du MoDeL n’a pas été facile. C’est pour dire que nous savons d’où nous venons et nous sommes engagés et déterminés à continuer à mener ce combat. Nous sommes pacifiques, nous sommes légalistes. Et jusqu’à preuve du contraire, nous continuons à accorder le bénéfice du doute. Nous espérons que la justice, à travers des hommes, sera rétablie et sera rendue”, a assuré le porte-parole.

La condamnation d’Aliou Bah ne va pas affaiblir le parti, a-t-il soutenu, car, selon lui le MoDeL se bat pour un idéal. “Nous allons veiller à ce que ces activités continuent, même en l’absence d’Aliou. Parce qu’on a toujours dit que ce parti doit être dépersonnalisé. Nous ne nous sommes pas retrouvés autour de la personne, mais autour des idéaux. Et aujourd’hui, les militants et militantes du parti sont en train d’épouser et de comprendre les choses. Vous avez constaté que la mobilisation reste intacte”, a indiqué Diawara, annonçant l’organisation des sit-in deux fois par mois, notamment le samedi 25 janvier.