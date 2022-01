Le président du Collectif des jeunes leaders pour la paix (COJELP),Guevro Koïvogui, se dit préoccupé par le retard dans la mise en place du Conseil national de la transition (CNT).

Cet activiste de la société civile pense que la mise en place de cet organe ne doit plus retarder: « Le président a dit que c’est le CNT qui droit définir la durée de la transition. Si tel est le cas, moi je pense que la mise en place de cet organe ne doit pas retarder ».

Le gouvernement explique le retard dans la mise en place de ce CNT par la pléthore des dossiers des candidatures. Cet activiste de la société propose une solution aux autorités: « C’est très simple, les autorités ont toutes les compétences, il faut ramener les dossiers et demander que chacun soit en ordre et aller se concerter et revenir faire les dépôts dans les conditions normales. Mais le gouvernement doit mettre en place le CNT dans un bref délai ».

Absent du pays depuis très longtemps, le leader du COJELP a salué le climat de paix et de quiétude qui a régné en Guinée depuis la prise du pouvoir par le CNRD.

Guevro Koïvogui invite les autorités de la transition à continuer à agir dans ce sens et à faire un effort pour que cette transition soit une réussite.