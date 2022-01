Dans l’émission Mirador de FIM FM, de ce mercredi 19 janvier 2022, Dr Ousmane Kaba s’est prononcé sur la corruption qu’il a appelée « d’endemique » et de détournement qui ont caractérisé le régime d’Alpha Condé. L’économie s’est focalisé sur les recettes minières de deux années budgétaires pour étayer ses propos.

Ousmane Kaba estime que la Guinée était arrivée à un niveau de corruption au point que rien ne pouvait se faire. Et puisqu’il n’aura pas de financements extérieurs, il faut que les militaires se tournent vers les financements intérieurs. Pour ce faire, Dr Ousmane Kaba suggère à la junte au pouvoir de procéder aux récupérations des fonds détournés par des agents de l’État. Il rappelle qu’une dizaine ou une vingtaine de personnes ont sur des comptes privés des sommes faramineuses.

« Il faut simplement aller les chercher et les inculper selon la loi guinéenne pour blanchiment d’argent. Lorsqu’un fonctionnaire a dans un compte privé 30 milliards, 100 milliards jusqu’à mille milliards, je pèse mes mots, 1000 milliards… Un seul fonctionnaire, on n’a pas besoin d’audit encore une fois. C’est simplement interpeller ces personnes. Ne pas le faire c’est trahir son pays. »

Il explique ensuite que les exportations des ressources minières de deux années, 2019 et 2020, sont passées de 3,5 milliards de dollars à 8 milliards de dollars d’exportation. Une augmentation qui a plus que doublé, mais les recettes de l’État n’ont fait que baisser à cause du détournement: « L’argent payé au Trésor est passé de 337 millions seulement (en 2019) à 329 millions. Non seulement c’est dérisoire mais ça a baissé en 2020 alors que les exportations ont plus que doublé ».

« Je n’ai jamais vu ça… Ça veut dire il y a une évasion fiscale dans le secteur minier à très grande échelle. Ça veut dire que des gens ont pris des taxes minières de l’État avec une gourmandise que je n’ai jamais vue. L’Etat n’a même pas la moitié de ce qu’il aurait dû percevoir », regrette le président du PADES.

2SOW