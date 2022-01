Le Forum des partis politiques (FPP) est cette structure mise en place au siège de l’Ufr, mardi 18 janvier 2022, par 8 coalitions politiques qui ont préféré se désolidariser du CPP, de Cellou Dalein Diallo.

Le président du parti MoDeL, réagissant sur la mise en place de cette plate-forme, a fait croire que l’initiative vise à harmoniser leurs idées sur des questions essentielles du pays. Il l’a fait savoir ce mercredi 19 janvier 2022 dans l’émission les GG de la radio Espace.

« La classe politique, dans son ensemble, ne peut pas avoir une structure représentative, parce que la classe politique est faite de contradictions. On ne peut pas revendiquer une structure qui parlerait au nom de la classe politique, cela n’aura aucune crédibilité. Mais il y a une nécessité de créer un cadre où chacun de nous pourrait venir discuter des questions en rapport avec la transition. Harmoniser nos idées sur un ensemble de sujets tel que sur le chronogramme et la durée de la transition, etc., puisque ce sont des questions circonstancielles. Alors nous nous sommes convenus, puisque les uns et les autres ne peuvent pas s’accorder sur des questions essentielles mais qui sont quand même basiques. Il ne faut pas se tirailler entre nous, il faudrait plutôt créer des plate-formes qui peuvent nous rassembler et qui peuvent comprendre les choses à peut prêt, de la même manière afin que chacun de nous travaille sur des questions de fond et qu’on essaie après, de les harmoniser. Voilà ce pourquoi nous avons créé ce forum », a-t-il expliqué.

Plus loin, il énumère les objectifs de cette plate-forme, Aliou Bah: «Notre préoccupation au FPP est de créer les conditions favorables à l’ouverture des dialogues politiques avec les autorités de la transition. Mais pour qu’on aille à ces dialogues-là, il faudrait au niveau de la classe politique, se préparer non seulement à renvoyer une image d’une classe politique rassemblée et qui pourrait déjà préparer des propositions afin de les voter tous ensemble. Donc lorsqu’on va finir d’aborder les questions de fond en l’occurrence les différentes commssions qui ont été constituées pour traiter les thématiques sur lesquelles nous nous sommes mis d’accord. Nous avons convenu de nous retrouver avec nos amis du CPP afin qu’on harmonise et que toute la classe politique dépose les mêmes documents », soutien-t-il.

Parlant de la cacophonie qui existe au sein du Collectif des partis politiques (CPP), le porte-parole du FPP a souligné que les acteurs politiques devraient plutôt se concentrer sur des questions essentielles que pour un poste de porte-parole.

« Nous qui sommes amenés à conquérir et à exercer le pouvoir, nous ne devons pas nous tirailler pour une histoire de responsabilité surtout pour quelque chose qui n’est rien d’autre qu’une plate-forme informelle. Ce n’est que passager. Alors tout cela a créé une cacophonie qui fait perdre la confiance qui était en train de renaître entre les partis politiques et la population. Il faut qu’on soit capable de faire la différence entre ce qui est circonstanciel et ce qui est essentiel. C’est ce que le peuple de Guinée attend de nous », a lancé le président du MoDeL.

A rappeler que ce forum des partis politiques regroupe entre autre: le BL de Faya Lansana Millimouno, le PADES de Ousmane Kaba , l’Ufr de Sydia Touré , le MoDeL d’Aliou Bah.