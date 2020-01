Ligue 1 (J7): Wakriya – ASK, après le deuil, place au football…

Après le sinistre que le club a vécu il y’a quelques semaine, les Bokékas retrouvaient le chemin du 1er Mai pour le compte de leur match en retard de la 7e journée de Ligue 1 guinéenne face à l’AS Kaloum, une rencontre sans vainqueur…

Aboubacar Camara et Alfred Kargbo sont partis, le Wakriya AC est là cependant, triste, mais toujours avec la même passion.

Ce soir, le club de Kakandé est revenu sur son fameux 1er Mai de Boké, pour disputer contre l’Association Sportive de Kaloum, son match en retard de la 7e journée de Ligue 1. Si pour ce rendez-vous sportif, aucun but n’a été inscris (0-0 score final), l’émotion était grande. Et tout naturellement, les hommages étaient au rendez-vous. Une minute de silence pour les disparus, des t’shirts à leurs effigies, des larmes de part et d’autres… L’AS Kaloum avait de son côté, une pensée vers son entraîneur Antonio Dumas, décédé en fin 2019 des suites d’une maladie.

Comme si le destin avait lié ces deux clubs, le résultat comptable de la ligue 1 les affichent côte à côte également. Le Wakriya est à 12 points, l’ASK est juste derrière, à une unité de différence.