Le président de l’UFDG a exprimé sa compassion et sa solidarité aux victimes de l’incendie au dépôt d’hydrocarbures à Kaloum. Par la même occasion, Cellou Dalein Diallo a encouragé les citoyens à se mobiliser pour porter secours aux familles affectées.

A travers un post sur ses canaux de communication digitale, l’ancien Premier ministre a exprimé une « vive émotion et une profonde désolation que j’ai appris le grave incendie survenu au dépôt des hydrocarbures à Kaloum, dans la nuit du dimanche à lundi 18 décembre, entraînant un lourd bilan humain et matériel. Je tiens à adresser mes sincères condoléances aux familles éplorées et à tout le peuple de Guinée ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux nombreux blessés. En cette malheureuse circonstance, j’exprime ma compassion et ma solidarité à toutes les personnes dans le malheur et encourage tous les guinéens qui le peuvent à secourir et assister les populations en détresse ».

Selon le bilan provisoire de la police, 11 personnes ont perdu la vie dans l’explosion et 88 autres blessés ont été enregistrés.