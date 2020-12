Publicité

Placé en détention depuis le 6 septembre 2020, Roger Bamba, militant de l’UFDG a trouvé la mort au petit matin du jeudi, 17 décembre 2020 à l’hôpital Ignace Deen où il a été admis pour des soins.

Interrogé sur la mort de son défunt époux, Christine Mamy inconsolable raconte les circonstances dans les quelles son mari a rendu l’âme.

« Quand j’ai voulu rentrer dans sa chambre d’hospitalisation, le médecin m’a demandé de sortir. Mais Roger m’a demandé de toucher sa tête qui était chaude. Je lui ai demandé où il a eu cette maladie. Par la suite, je suis ressortie. A mon retour, j’ai trouvé qu’il avait changé de position et faisait face au mur. Je lui ai demandé de me regarder, il m’a dit : Je n’en peux plus. Ensuite, il m’a demandé pourquoi je ne suis pas venue avec son fils. Je lui ai dit que je ne pouvais pas venir avec lui dans cet état. Il m’a regardé et c’est là qu’il a rendu l’âme ».explique t’elle chez nos confrère de vison Guinée.

Poursuivant, la veuve implore la grâce divine pour que justice soit rendue pour son mari . Christine Mamy affirme que son mari a été empoisonné en prison .

« Je prie Dieu de punir tous ceux qui ont commis ce crime sur Roger Bamba . On l’a empoisonné, on l’a maltraité et son corps a été abandonné. Dès qu’il a rendu l’âme, tous les militaires ont quitté. On dirait qu’on les a chassés, ils sont tous partis. J’étais seule de minuit jusqu’à l’aube, personne n’est venue pour déplacer le corps » se lamente t’elle

A noter que cette disparition de Roger Bamba relance le débat sur les conditions de détention des prisonniers en Guinée .